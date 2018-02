In alcune parti d’Italia sono già spuntati i fiori di una presunta primavera ma la bella stagione si farà attendere: arriva dalla Siberia il Burian, o Buran, un vento di aria gelida che spira da nord-est

Quante volte sentiamo ripetere: “Le stagioni non sono più quelle di una volta”, una sorta di mantra di “meteorologia popolare”. L’inverno ci farà ricredere con un cambio repentino delle temperature a partire da questo fine settimana. Secondo le previsioni arriva anche in Italia la morsa del gelo, quella polare.

Arriva il Burian: il gelo investe l’Italia. Temperature sotto lo zero dal weekend

Secondo le previsioni meteorologiche dovremo attendere ancora per un bel po’ la bella stagione. Oggi il maltempo ha già investito gran parte della penisola ma non ha ancora rivelato il suo lato peggiore: l’inverno si farà sentire specialmente nel fine settimana con l’arrivo del Burian. Le correnti gelide provenienti dalla Siberia porteranno le colonnine di mercurio in picchiata in tutta Italia soprattutto da domenica. Durante la notte saranno previsti -10/-12° in pianura Padana e -5° a Roma, a nord si resterà sotto lo zero termico anche durante il giorno.

Secondo gli esperti si tratterà di un freddo anomalo. Come dichiarato da Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito meteo.it: “Ora gli effetti del riscaldamento si stanno per riversare nella troposfera, ossia nella zona dove avvengono i fenomeni atmosferici. Successivamente il possibile arrivo di una bassa pressione atlantica interagirà con l’aria gelida favorendo estese nevicate fino in pianura su gran parte del Nord e addirittura anche al Centro. La situazione è in continua evoluzione e le sorprese non mancheranno”.

Il Burian lascia traccia del suo passaggio con neve e ghiaccio anche nella memoria nonostante il suo sporadico arrivo alle nostre latitudini. Entrò negli annuali degli inverni più rigidi nel 1929, 1947, 1956, 1963 e 1979, 1987. Il più recente è la gelida stagione del 1996. Ora ci si chiede se possa replicare le sue sferzate di gelo, intanto la Protezione Civile ha emesso Allerta Gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso su Emilia Romagna e Marche. Allerta Gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria, Veneto.