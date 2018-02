Italia nella morsa di Burian, gelo e allerta neve a Roma

Gelo, bufere di vento e neve su tutta l’Italia, Burian è arrivato portando un’ondata di gelo siberiano su tutta la penisola fino a metà della prossima settimana

Burian ha iniziato a scatenare gelo e neve in tutto il Nord Italia, dal Centro Epson Meteo confermano: “Si tratterà di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica”

Neve e gelo siberiano

Il gelo e la neve sono arrivati ufficialmente su tutto il Nord Italia. Ondata di gelo che arriva dalla Siberia, il tanto atteso e temuto vento gelido di nome Burian sta mettendo in difficoltà gran parte della penisola. A Torino una bomba di neve si è abbattuta sulla città piemontese facendo rinviare la gara tra Juventus e Atalanta in programma allo Juventus Stadium. Raffiche di vento gelido a Trieste con la bora che ha raggiunto la velocità di 130 km/h. Fitte nevicate su tutto il Piemonte, su Emilia-Romagna e Lombardia a ridosso della Alpi e delle aree appenniniche. Colpite anche le aree adriatiche, Umbria e Marche sotto nevicate moderate sulla costa e più intense nelle aree interne. Dal Centro Epson Meteo confermano: “Si tratterà di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica, che ci accompagnerà almeno fino a metà della prossima settimana.”

Scuole chiuse a Roma

Forti piogge e nevicate anche al Sud Italia, in Puglia e Campania previste nevicate da stanotte anche a bassa quota. Anche in Basilicata e Calabria attesi venti gelidi e neve. In Abruzzo e Molise forti nevicate non solo nelle aree appenniniche, allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, a Venezia raffiche di vento record. Attese forti piogge anche in tutta la Sicilia e fiocchi di neve a Napoli e dintorni. Burian non risparmierà la Capitale, allerta neve con l’ordinanza del sindaco che prevede la chiusura di tutte le scuole estesa anche a tutti gli asili nido. Neve e gelo imperverseranno fino a Giovedì 1° Marzo.