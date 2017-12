Dopo un 25 dicembre soleggiato in gran parte del paese arriva la “bufera” post Natale: è arrivato il maltempo al nord e centro Italia e in serata al sud. Allerta arancione in Liguria

Il tempo ci ha donato uno splendido weekend natalizio soleggiato ma passato il primo round delle Feste arriva l’ultima perturbazione dell’anno. Per i prossimi due giorni l’aeronautica militare comunica piogge diffuse su tutta la penisola e in alcune aree in progressiva intensificazione soprattutto in Liguria. Neve ad alta quota per le prossime 48 ore.

Maltempo post Natale: piogge su tutto il paese e nevicate sui rilievi. Allerta in Liguria

Già dal primo pomeriggio le piogge hanno interessato le regioni del nord ovest, Liguria, Piemonte e Lombardia e del nord est, Trentino Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia con nevicate intorno ai 300 metri sul settore occidentale e intorno ai 1.000 metri su quello orientale. Sono previste intensificazioni in serata. La protezione civile segnala l’allerta arancione in Liguria nella zona del Levante Ligure a partire dalle 18 di questa sera sino alla serata di domani.

Dalla serata piogge diffuse in tutto il centro Italia. Si segnala inoltre l’arrivo di forti venti in Umbria e nelle aree interne dell’Abruzzo. In Campania e Molise previste piogge in aumento di intensità verso la notte. Allerta gialla in Campania a partire dalla mezzanotte per criticità idrogeologiche.

Leggero rialzo delle temperature eccetto in Piemonte, Calabria e Sicilia dove le minime saranno stazionarie.

Previsto anche per domani brutto tempo al nord Italia con precipitazioni intense su Liguria, Lombardia e Triveneto. Neve sulle Alpi a partire dai 300 m a nord ovest, 900 m sul settore nord est. Al centro piogge intense sul settore tirrenico che interesseranno anche il sud Italia in serata. Forte vento in Sardegna.

Tempo in miglioramento da giovedì a cominciare dal nord ovest per poi interessare tutta la parte settentrionale del paese. Il maltempo persisterà al centro e al sud per la prima parte della giornata per poi migliorare dal pomeriggio fatta eccezione per Campania meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia tirrenica.