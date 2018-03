Multe salate per le molestie di strada: nuova legge pronta in Francia

Viene dalla Francia l’idea di una multa per le molestie di strada. Comportamenti o pressioni di carattere sessuale o sessista potranno essere puniti con contravvenzioni dai 90 ai 350 euro

Multe da 90 a 350 euro per chi si rende responsabile di molestie e apprezzamenti non graditi nei confronti delle donne in strada: questa la proposta di legge presentata da cinque parlamentari francesi di diverso colore politico. Incaricati dal governo di arginare il problema delle molestie di strada con efficaci contravvenzioni e provvedimenti, i parlamentari, rappresentanti del partito di maggioranza La République En Marche, de La Nouvelle Gauche e centristi dell’Udi, hanno redatto un dettagliato rapporto sul tema, pensando a una vera e propria multa anti-molestie che potrebbe far parte del progetto di legge contro le violenze sessiste e sessuali che sarà presentato entro la fine del mese in Consiglio dei Ministri, in attesa di un voto in Parlamento entro l’estate, da parte del Ministro alla Parità Marlène Schiappa.

Il rapporto sul tema delle molestie di strada

Secondo quanto spiegato nel testo presentato ai Ministri Marlène Schiappa, Nicole Belloubet e Gérard Collomb, una multa che potrebbe andare dai 90 ai 35o euro sarebbe stata pensata per contrastare “ogni dichiarazione o comportamento o pressione di carattere sessista o sessuale” nello spazio pubblico che violi in qualsiasi modo la dignità della persona offesa a causa del carattere “degradante o umiliante“, o che dia vita a un “contesto intimidatorio, ostile od offensivo“.

Prevenzione delle violenze attraverso campagne di sensibilizzazione

Con l’obiettivo di “permettere un cambiamento della mentalità” e annullare definitivamente quella “zona grigia” che troppo spesso assurdamente si crea tra corteggiamento e molestie, l’intervento dei parlamentari si preoccupa anche di proporre una soluzione alla delicata questione della dimostrazione della flagranza di reato. Secondo quanto stabilito dal rapporto, infatti, gli agenti potranno consultare le telecamere di videosorveglianza e avvalersi di strumenti tecnologici “innovativi di segnalazione dei fatti” a disposizione delle vittime, come ad esempio un semplice video realizzato con uno smartphone. Essenziale poi una approfondita campagna di sensibilizzazione dei cittadini e dei giovani attraverso attestati scolastici per la prevenzione delle violenze e osservatori nelle scuole superiori.