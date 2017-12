Muse, il museo che racconta le scienze con interattività

Un luogo del sapere e dell’esperienza. Uno scrigno d’autore costruito in vetro e acciaio che racchiude le tappe fondamentali dell’evoluzione del mondo e delle specie, un gioiello da non perdere

Il Muse è molto più di un semplice museo, è un percorso interattivo. Dimenticate gli standard espositivi dove i campioni e gli esemplari vengono catalogati ed accatastati in teche polverose, il museo della scienza di Trento trasforma la conoscenza in avventura ed emozione. La struttura avveniristica di Renzo Piano racchiude un percorso interattivo di cinque piani dove grandi e piccoli vengono catapultati in un’enciclopedia a dimensioni reali.

Muse, il museo della scienza che racconta le scienze con interattività

Chi considera la scienza relegata ai libri e ai laboratori, rigorosa e impegnativa dovrà ricredersi, può essere uno spettacolo e descriversi anche con effetti anti gravitazionali. E’ questa l’attrattiva del Muse di Trento, ospitato nell’edificio concepito dall’archi star Renzo Piano. Un museo ideato per stupire e coinvolgere grandi e piccoli senza tralasciare la divulgazione scientifica spaziando dalle scienze della terra alla biologia.

L’incipit alla visita vi lascerà di stucco con uno scenario “zero gravity”, un allestimento con numerosi oggetti esposti sospesi grazie ad un impercettibile gioco di cavi sottili. Denominato il “Grande vuoto” questo spettacolo di biodiversità fluttuante unisce i sei piani connettendo il lucernario al piano interrato. Uno spazio verticale che ospita una fauna di riproduzioni di animali a grandezza reale appesi a cavi d’acciaio.

Il museo si struttura in un percorso multi piano che si addentra nella didattica scientifica e tante curiosità che cattureranno la vostra attenzione. La visita parte dall’ultimo piano dove ci si addentra alla scoperta dei ghiacci. Un’ala dedicata alla morfologia glaciale dove troverete un tunnel deominato“esperienza glaciale”, uno spazio di multivisione lungo 10 metri all’interno del quale vi troverete a simulare un volo virtuale sopra le Alpi. Non manca il “Labirinto della biodiversità”, un piccolo dedalo che racconta le dinamiche del bosco e dei suoi abitanti per scoprire i fragili equilibri della natura alpina.

Tutto lo spazio del museo dedicato all’ambiente è prezioso per imparare a riconoscere la flora e la fauna, le sue risorse ma anche le sue fragilità e i rischi che possono comportare un impatto sconsiderato da parte dell’uomo. Non mancano le nozioni dedicate anche alla paleontologia. Preparatevi ad essere catapultati nella vita preistorica nella “Time machine“, una grotta multimediale dove la didattica si lega alla suggestione dei rituali sciamanici.

Per completare il percorso conoscitivo, il Muse dedica spazio ai laboratori didattici. Il FabLab(fabrication laboratory) è una piccola officina aperta al pubblico con stampanti 3D, laser cutter, plotter vinilici, una batteria di processori Arduino. Per i più piccoli il Maxi Ooh! ideato per loro e per la loro interazione.

Un museo che ripercorre la storia della terra e dell’uomo dall’alba dei tempi per proiettarsi nel futuro, dove le scienze diventano un sapere comprensibile a tutti. L’informazione come patrimonio condiviso è la migliore delle strategie per il domani delle prossime generazioni.