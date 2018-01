Piero Angela e quella volta che suo figlio Alberto fu bocciato a scuola

Piero Angela soddisfatto di suo figlio Alberto reduce dal grande successo di “Meraviglie” su Raiuno ma spunta un curioso retroscena

Piero Angela ha raccontato a “Carta Bianca” il curioso fatto accaduto al figlio Alberto bocciato ai tempi della scuola: “Come l’ho presa? Bene! Quando uno non fa bene deve essere punito!”

La bocciatura

Durante un’ospitata a “Carta Bianca”, nello scorso mese di Ottobre, Piero Angela aveva svelato un curioso retroscena della vita di suo figlio Alberto. Il celebre divulgatore televisivo sarebbe stato bocciato ai tempi della scuola in quinta elementare. Piero Angela ha commentato così: “Come l’ho presa? Bene! Quando uno non fa bene deve essere punito! Gli bruciò molto, credo che gli abbia innescato una spirale virtuosa.” Proprio lo stesso Alberto Angela è reduce dal grande successo di Raiuno con la sua trasmissione “Meraviglie” alla scoperta dei tesori d’Italia. Un programma che ha fatto registrare ascolti record. Sono quasi 6 milioni i telespettatori dell’ultima puntata, il 23,81% di share.

Tapiro ad Alberto

Per Alberto Angela le sorprese non finiscono qui. Oltre ad essere ormai un sex symbol, tanto amato dai giovani e dalle donne, Alberto ha ricevuto anche un Tapiro d’Oro da “Striscia La Notizia”. Il tg satirico ha mandato in onda la consegna del Tapiro dopo l’appello dell’Assessore al Turismo, Federico Caner, a causa della mancata tappa in Veneto di Alberto nell’ultima puntata di “Meraviglie”. Il divulgatore ha ritirato il Tapiro con eleganza e ironia, consegnando all’inviato anche un vassoio di sfogliatella napoletane: “Abbiamo coperto 16mila chilometri e abbiamo dovuto fare delle scelte logistiche. Le sfogliatelle erano per la redazione, ma le do a voi. Anche queste sono meraviglie!”