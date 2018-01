Toscana, tra moda e arte va in scena Music & Wine

Musica, arte, moda e grandi vini della Maremma, torna Music & Wine a Grosseto il Festival della musica da camera

Grande appuntamento a Grosseto da Domenica 21 Gennaio al Teatro degli Industri, Music & Wine il XXVIII Festival di musica da camera: “Quest’anno la manifestazione si è arricchita ulteriormente”

Vino, musica, arte e moda

Il XXVIII Festival della musica da camera in scena a Grosseto. La Toscana diventa palcoscenico della buona musica condita da arte, moda e buon vino. Music & Wine è la manifestazione promossa dal Comune di Grosseto e dall’associazione “Amici del Quartetto”. Giovanni Lanzini, Presidente dell’associazione “Amici del Quartetto”, sottolinea: “Musica e vino rappresentano due eccellenze del nostro territorio e quest’anno saranno affiancati da due artisti locali di grande spessore, come Mirko Giammarelli ed Andrea Ferrari. Ormai il nostro è un Festival consolidato e ringraziamo il Comune per il sostegno. Il nostro obiettivo è quello di portare le famiglie al teatro durante i mesi invernali. Un plauso va anche al Clan della Musica, che sostiene sempre questa manifestazione.”

Grandi vini della Maremma

Primo appuntamento al Teatro degli Industri di Grosseto alle 17:30 di Domenica 21 Gennaio. In scena “Jazz & American Songs” del Trio Opera Viwa con la voce di Silvia Martinelli, al flauto Fabio Taruschio e al pianoforte Andrea Trovato. L’edizione 2018 vedrà molti spettacoli di musica classica nella stagione “winter” al Teatro degli Industri. Mentre nella versione “summer” al Cassero Senese ci saranno più spettacoli di world music e jazz. Non mancheranno degustazioni di grandi vini della Maremma. Per la stagione invernale appuntamenti seguenti al 21 Gennaio sono quelli del 4 e 18 Febbraio e quello del 4 Marzo, tutti alle 17:30. Per la stagione estiva al Cassero Senese appuntamenti alle 21:30 dell’11, 18 e 25 Luglio e del 1° Agosto.