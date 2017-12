La prestigiosa rivista americana Wine Enthusiast ha pubblicato la classifica dei 100 vini migliori del mondo, il Radice 2016 della Cantina Paltrinieri di Sorbara è al 43esimo posto

Grande traguardo per la Cantina Paltrinieri di Sorbara, il vino Radice 2016 è al 43esimo posto tra i 100 vini migliori del mondo secondo la prestigiosa rivista americana Wine Enthusiast, soddisfazione enorme per Alberto Paltrinieri, titolare dell’omonima cantina: “Il riconoscimento ci riempie di orgoglio”

Tra i migliori vini del mondo

Un vino al 43esimo posto di una delle classifiche più prestigiose del mondo. Si tratta del Radice 2016 della Cantina Paltrinieri di Sorbara. Secondo la rivista americana Wine Enthusiast questo vino è tra i 100 vini migliori del mondo. Barbara e Alberto Paltrinieri, titolari dell’omonima cantina, hanno espresso enorme soddisfazione per questo traguardo: “ll riconoscimento ci riempie di orgoglio e soddisfazione, sia per la nostra cantina, sia per tutto il mondo dei lambrusco. Il “Radice” è un Sorbara in purezza, rifermentato in bottiglia o ancestrale. Il vino viene imbottigliato in Marzo con un residuo zuccherino che viene trasformato in alcol e anidride carbonica direttamente in bottiglia. Questo procedimento rende il vino frizzante. Il “Radice” identifica il nostro modo di lavorare.”

Perfetto con la cucina emiliana

Il Radice 2016 è un vino che si abbina perfettamente con la cucina emiliana. A sottolinearlo è lo stesso Alberto Paltrinieri: “Indicare nello specifico gli abbinamenti che si possono fare con questo lambrusco di Sorbara mi sembrerebbe riduttivo e limiterebbe l’infinita gamma di possibilità che può prendere vita grazie al suo gusto. Si dimostra perfetto con la cucina emiliana, visto che pulisce molto bene la bocca. Ma non solo. Per estensione concettuale, si adatta molto bene ai cibi contraddistinti dalla stessa untuosità e grassezza. Questo vino con le bollicine è invitante anche fuori pasto come aperitivo.” Un ottimo abbinamento anche con il sushi: “Si abbina benissimo anche con il sushi. In almeno due ristoranti, la settimana scorsa il responsabile acquisti del vino di almeno due ristoranti londinesi ha detto che sarebbe perfetto con il sushi.”